"اللجان الضريبية" تعقد ورش عمل تعريفية بدورها ومهامها

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بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية .. بغرض تعزيز الوعي

تنظّم الأمانة العامة للجان الضريبية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية "غرفة مكة" ورشة عمل عن بُعد، في سياق سعيها في بناء الثقة وتعزيز المصداقية، وتحقيقًا لمبدأ التواصل الفعال مع المتعاملين وشركات الأعمال لزيادة الوعي بإجراءات العمل وتيسيرها، وذلك يوم غدٍ، الساعة الواحدة مساءً.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي قدمتها للتعريف بدورها في دعم القطاع الزكوي والضريبي، ومهام واختصاصات اللجان الضريبية ودورها في المنظومة القضائية.

وتستعرض الورش أوجه الدعم الإداري والقانوني والفني والمحاسبي الذي تقدمه الأمانة العامة لإنجاز أعمالها من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، كما تعرض اللقاءات لنشأة وتشكيل اللجان الضريبية، وقواعد عملها، مع توضيح التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى.

ومن المقرر استعراض أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم الأمانة العامة على تنفيذها، منها بعض المشاريع التشغيلية والتطويرية، والتفصيل في إجراءات مشروع التقاضي عن بُعد الذي يهدف لتوفير عناء التنقل لأطراف الدعوى وضمان تطبيق إقامة الجلسات وفق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور.

ودعت الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) من 8 صباحاً حتى 6 مساءً على مدار الأسبوع، وللتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الرسمي (gstc.gov.sa) وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter , LinkedIN(@_GSTC).الأمانة العامة للجان الضريبية مجلس الغرف السعودية