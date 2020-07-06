ندوة فكرية عبر الإنترنت يُقدّمها خبراء القطاع بعنوان "تصميم وبناء أنظمة واجهات تصريف مياه الأمطار الجيدة لتهوية المباني الشاهقة"

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يُعدّ التعلم عملية مستمرة. وعليه، فإنّ أفضل وسيلة للحصول على ميزة تنافسية تتمثّل في الإصغاء إلى خبراء القطاع، إذ يُسهم ذلك في تحسين جهودكم. وبما أنّ الحصول على مشورة فنية متخصصة من خبير تُسهّل إنجاز المهام الصعبة، ندعوكم للانضمام إلينا في ندوة عبر الإنترنت بعنوان "تصميم وبناء أنظمة واجهات تصريف مياه الأمطار الجيده لتهوية المباني الشاهقة".

وتُقدّم لكم "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة فرعية تابعة بالكامل لـ"فيشر فيكسنج - ألمانيا"، فرصةً ذهبية للتعلم من خبراء القطاع من خلال ندوة مجانية عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلة "ويندوز آند فاساد ماجازين" حول الجوانب الخاصة بـ"تصميم أنظمة واجهات متقدمة ومفاهيم عصرية" بتاريخ 07.07.2020، الساعة 3.30 مساءً بتوقيت الخليج القياسي.

ويُشار إلى أنّ تاريخ البناء يفيض بأمثلة عن قصص النجاح والفشل الهامة، إذ كان ذلك سبباً في تصدّر العديد من المباني الشهيرة للعناوين الرئيسية للأخبار. وبصفتك مهندساً أو مستشاراً أو متعاقداً متخصصاً في مجال الواجهات، تُعتبر من الأطراف المعنية الرئيسية التي يستلزمها الحصول على آخر التحديثات والمعلومات حول هذا الموضوع.

وستطّلعون خلال هذه الندوة الحصرية عبر الإنترنت على وجهات نظر مختلفة من منظور المستشار ومقدم الخدمة أجنيس كولتاي، الرئيس التنفيذي ومدير شركة "كولتاي فاسادز"؛ ومصطفى الحسيني، رئيس "تكنيكال فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومظفر أحمد، المدير الإقليمي لقسم "إيه آي فاير إي" بشركة "فاير ستوب".

وتُسلّط هذه الندوة النقاشية التي تمتد 75 دقيقة الضوء على أهمية مقاربة المباني الشاهقة والمنخفضة. وما هي الأشياء المهمة التي يجب الانتباه إليها في تصميم المفاهيم؟ وما هي المواد والأنظمة المختلفة التي يُمكن استخدامها في الأبنية الشاهقة وما الذي يجب تجنبه؟

وبالإضافة إلى الأساسيات، ستطّلعون في هذه الندوة أيضاً على أنظمة الجيل المقبل لتركيب الواجهات. وتساعد هذه الأنظمة في تركيب الواجهات الرفيعة وصولاً إلى المواد الأكثر ضخامةً، ما يُسهم في إثراء الفكر الإبداعي لدى المهندسين المعماريين، والأهم من ذلك، منع انتشار الحرائق في الواجهات.

بصفتك مهندساً مدنياً ومتخصصاً في الواجهات أو مستشاراً ومتعاقداً أو مهندساً معمارياً أو مطوراً متخصصاً في مجال منتجات منع انتشار الحرائق والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، فإنك مدعوٌّ للحصول على مزيد من الأفكار المعمّقة من الندوة النقاشية وتوضيح أي شكوكك لديك في الدردشة المباشرة.

وتتخصّص شركة "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا – الرائدة في مجال حلول الدعامات والتركيب بالإضافة إلى توريدها - في توفير حلول منع انتشار الحرائق والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة المتقدّمة. والجدير بالذكر أنّ "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا حصلت على اعتماد وتصنيف ضمن قائمة أفضل 20 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبل شركة "جريت بليس تو وورك"، وهي هيئة عالمية متخصصة في بناء ثقافات بيئة عمل تسودها الثقة والأداء العاليين والحفاظ عليها والاحتفاء بها في جميع أنحاء العالم