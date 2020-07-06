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تعرَّف على آخر مستجدات "كورونا" في المغرب وفلسطين

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تعرَّف على آخر مستجدات "كورونا" في المغرب وفلسطين تعرَّف على آخر مستجدات "كورونا" في المغرب وفلسطين
إجمالي الإصابات بالأولى 14329 والأخرى 4786

تعرَّف على آخر مستجدات

سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل 14329 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 235 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 9837 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4786 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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