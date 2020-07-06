اتفاقية استراتيجية بين stc pay وVisa لدعم المدفوعات الرقمية

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الأولى من نوعها في المملكة في مجال التقنية المالية.. خدمات مبتكرة

وقعت stc pay وVisa International، اتفاقية شراكة استراتيجية؛ بهدف تقديم خدمات مالية وحلول للمدفوعات الرقمية التي تسعى نحو إثراء تجربة عملاء stc pay، تُعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية في مجال التقنية المالية Fintech، التي بدأ العمل عليهما منذ عام 2018.

وشملت الاتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لـstc pay أحمد العنزي وعلي بيلون مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية، إمكانية إصدار بطاقات للملايين من عملاء stc pay؛ لتمكينهم من استخدام محافظهم الرقمية في المدفوعات الإلكترونية؛ مما يتيح للعملاء سهولة التحكم بأمورهم المالية بأمان.

وقال الرئيس التنفيذي لـstc pay، أحمد العنزي: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة لـstc pay خصوصًا بعد ترخيصها للعمل كأول محفظة رقمية في المملكة، وبوصفها أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ ستساعد هذه الشراكة على تحقيق استراتيجية الشركة في تقديم خدمات مالية جديدة مبتكرة وآمنة، بالإضافة إلى حلول الدفع للتجار والمستهلكين في المملكة العربية السعودية وخارجها".

من جهته، أضاف علي بيلون، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية: "نشهد اليوم إقبالًا متزايدًا بين المستخدمين على اعتماد المدفوعات الرقمية والهواتف المتحركة للدفع وإرسال الأموال واستلامها. وعبر تسخير تجاربنا وخبراتنا الواسعة في المملكة وحول العالم، ستسهم شراكتنا مع stc pay في مواكبة هذا الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة؛ حيث ساهمت قدرات stc pay على توفير خدمات وتجارب مبتكرة وغير مسبوقة للعملاء والتجار في تمكين الشركة من تحقيق نمو متسارع خلال فترة وجيزة، ويسعدنا أن نتعاون معهم في هذه المبادرة المتميزة والفرصة الجديدة لدفع عجلة التجارة الرقمية في المملكة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".stc pay