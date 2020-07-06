أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

Print
"الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات "الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
تشمل 4 محافظات وتصحب برياح نشطة تستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

شبكة عيون الإخبارية