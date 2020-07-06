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"إثيوبيا تملأ سد النهضة سراً".. قنبلة يفجرها قيادي سوداني ومصر تبلور التعنت

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"إثيوبيا تملأ سد النهضة سراً".. قنبلة يفجرها قيادي سوداني ومصر تبلور التعنت "إثيوبيا تملأ سد النهضة سراً".. قنبلة يفجرها قيادي سوداني ومصر تبلور التعنت
توقع ازدياد الأمر سوءاً وقال: خطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة نقص التوليد

أكد قيادي سوداني بـ "قوى الحرية والتغيير"، أن إثيوبيا شرعت سراً في ملء سد النهضة، ما تسبّب في نقص حصة المياه في السودان.

وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" محمد وداعة: "إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سراً، وكل الشواهد تؤكد أن إثيوبيا شرعت في العملية، وهو ما تسبّب في قلة المياه الواردة للسودان في يوليو الجاري".

وأضاف وفق " اليوم"، أن "الخطوة الإثيوبية أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعاً أن "يزداد الأمر سوءاً على السودان".

واتهم الإثيوبية بالسعي إلى "تخزين المياه والتحكم فيها والإخلال بكل اتفاقيات المياه".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم الاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاق كافة الأطراف بشكل موضوعي.

وقال في تصريح إعلامي: "أول جلسة للوفد المصري القانوني والفني عقدت اليوم من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية.. المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكي نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة".

وأشار إلى أن "هناك جدولاً زمنياً طبقا لاجتماع 26 يونيو، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح ، ومتعلق بأسبوعين؛ حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهي الجمعة المقبل".

وأضاف: "نقدر احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة، بأن تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل".

وشدد على أن الوضع في الفترة الأخيرة يظهر أن هناك "تعنتاً إثيوبياً"، مؤكداً أنه "ما زالت هناك نقاط لم يتم التوافق حولها".سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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