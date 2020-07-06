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المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

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قال: التوقعات المطرية مستمرة في عسير والباحة وشرق جازان

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دولة الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بدرجة 50 مئوية.

وأضاف، جاء جنوب العراق ثانياً مسجلاً 49.3 درجة مئوية، وحل مطار الملك فهد بالدمام ضمن المواقع الأعلى في درجات الحرارة عالمياً حيث سجلت درجة الحرارة هناك 48.8 مئوية.

وعن أجواء اليوم، قال: اليوم #الإثنين التوقعات المطرية على أجواء جبال السروات قائمة ومستمرة في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وتابع: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية الرطبة والحارة على المنطقة الغربية، قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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