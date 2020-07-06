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سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية

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سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية
قرب سكن خاص بالقوات الأميركية.. السابع خلال شهر

سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية

أفاد مسؤولون أميركيون بأن صاروخ كاتيوشا غير موجه جرى إطلاقه، ليل الأحد الإثنين، على مطار بغداد الدولي قرب سكن القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين.

ووفق "سكاي نيوز" اتهم المسؤولون الميليشيات المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي إلى نشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.بغداد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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