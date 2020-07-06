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حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد
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الخميس 09 يوليو 2020 05:13 صباحاً
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو مكة
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة بـ"سبت شمران"
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية"
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الخميس 09 يوليو 2020 02:32 صباحاً
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:23 صباحاً
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر
-
الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
فيديو مجمع ونقاش حاد وكوميدي للفنانة رجاء الجداوي وعمرو أديب في فقرة اسألوا رجاء ببرنامج (الحكاية)
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 06 يوليو 2020 07:16 صباحاً
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