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14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن، الأحد، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات 1164، وفق وزير الصحة سعد جابر.

وتوزعت الحالات على 3 سائقي شاحنات، أحدهم أردني وصل الأردن عبر حدود العمري ونُقل إلى مستشفى الأمير حمزة، وسائقين غير أردنيين وصلا الأردن عبر حدود الكرامة، وتم التعامل معهما وفق البروتوكول المتبع.

وكذلك 8 قادمين من الخارج مقيمين في فنادق الحجر، 5 منهم جاؤوا من الإمارات، وشخص وصل من ، واثنان وصلا من ،

أما الحالة الأخيرة، هي إصابة محلية لمخالطة لزوجها المصاب والمتواجد في مستشفى الأمير حمزة، وفق جابر الذي أشار إلى أن البناية التي تسكنها المصابة تخضع للحجر منذ فترة.

جي بي سي نيوز

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