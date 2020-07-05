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حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد
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الخميس 09 يوليو 2020 05:13 صباحاً
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر
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الخميس 09 يوليو 2020 01:14 صباحاً
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اليوم-السيسي يوجه بمتابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة بالتمويل الأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة
DMC
DMC
الأحد 05 يوليو 2020 06:12 مساءً
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