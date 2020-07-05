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كتب رقم هاتفه على جدار.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام

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كتب رقم هاتفه على جدار.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام كتب رقم هاتفه على جدار.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام
في مركز السودة غربي أبها

كتب رقم هاتفه على جدار.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة "عسير كذا أجمل“ التي أطلق أعمالها العام المنصرم .

ويأتي ذلك بعد کتابته لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها، حيث طبقت الإجراءات القانونية.

وبين رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل أنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.

وتأخذ مبادرة "عسير كذا أجمل" مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على أنه "لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصة بذلك من الجهة المعنية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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