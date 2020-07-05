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نائب أمير الجوف يلتقي مدير فرع الإفتاء بالمنطقة‎

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اطلع على سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

نائب أمير الجوف يلتقي مدير فرع الإفتاء بالمنطقة‎

التقى نائب أمير منطقة الجوف ‏عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل في الفرع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الفرع بعد التوجيه الكريم بعودة العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف على الاستمرار بتطبيق الإجراءات حسب التعليمات الصادرة حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله، متمنيًا للجميع التوفيق .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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