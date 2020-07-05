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الندوة العالمية توزع حقائب صحية لمكافحة كورونا في البوسنة والهرسك

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استفاد منها 640 أسرة في منطقة كانتون توزلا

الندوة العالمية توزع حقائب صحية لمكافحة كورونا في البوسنة والهرسك

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالعاصمة سرايفو بجمهورية البوسنة والهرسك الحقائب الطبية على 640 أسرة في منطقة كانتون توزلا، بالتعاون مع جمعية التضامن الدولي؛ لتأمين المتطلبات الصحية وتوزيعها على الفئات التي فُرض عليها الحظر المنزلي بسبب جائحة كورونا، خاصة كبار السن الذين لا يوجد لديهم من يؤمن لهم احتياجاتهم اليومية.

ووفرت الندوة أيضاً السلال الغذائية لنزلاء مركز رعاية كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتواصل الندوة العالمية جهودها للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي الذي يهدد العالم عبر مساعداتها الصحية والغذائية التي يثمنها المستفيدون، ويقدرون معها الجهود والعطاء السخي للمملكة ومحسنيها في الوقوف بجوار الشعوب في أزماتها ومحنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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