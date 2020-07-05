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عسير.. 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 21 مدينة

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عسير.. 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 21 مدينة عسير.. 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 21 مدينة
242 حالة في خميس مشيط.. و177 في أبها

عسير.. 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 21 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 805 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدّات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ805 موزعة على 21 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 242 حالة، وأبها 177 حالة، ومحايل عسير 113 حالة، وأحد رفيدة 62 حالة، والنماص 49 حالة، وبيشة 34 حالة، وسراة عبيدة 25 حالة، والحرجة 23 حالة، المضة 19 حالة، وبللسمر 13 حالة، ورجال ألمع 10 حالات، وتثليث 6 حالات، وتنومة 5 حالات، والفرشة 4 حالات، والمجاردة 4 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وسبت العلاية 4 حالات، وبارق 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وتبالة 3 حالات، والبرك حالتين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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