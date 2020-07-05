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لجنة الاوبئة الاردنية : يجب إيجاد بروتوكول يعالج "فتح المطارات"

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لجنة الاوبئة الاردنية : يجب إيجاد بروتوكول يعالج "فتح المطارات" لجنة الاوبئة الاردنية : يجب إيجاد بروتوكول يعالج "فتح المطارات"

جى بي سي نيوز :-  أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، السبت، على ضرورة وجود بروتوكول يعالج فتح المطارات وعودة المجال أمام السفر الخارجي، إذا كان هناك قرار بفتح المطارات.

وقال لبرنامج "أخبار الأسبوع" الذي بثته قناة المملكة مساء اليوم، إن البروتوكول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مكان مغادرة المسافر قبل وصوله الأردن.

وتحدث مصدر مطلع، الجمعة، عن توجه الأردن لاستئناف رحلات الطيران الدولية عبر مطاراته خلال الشهر الحالي.

وشدد عبيدات على ضرورة الحفاظ على الوضع الوبائي في الأردن الذي وصفه بـ"الجيد والمثالي"، مشيراً إلى "زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا".

"إن كان هناك قرار بفتح المطارات علينا أن نكون واضحين هل نريد الحفاظ على الوضع الوبائي الداخلي الجيد"، وفق عبيدات.

وطالب بتشديد الإجراءات على المسافرين القادمين من منطقة تشهد عددا كبيرا من الإصابات، قائلاً "لا بد من تشديد الإجراءات، وقد يكون لا بد من إجراء فحوص الكشف عن المستجد وتطبيق الحجر على هؤلاء الأشخاص".

أما في حال قدوم المسافر من منطقة لا تشهد عددا كبيرا من الإصابات، طالب عبيدات بأن تكون الإجراءات أكثر بساطة.

وقال: "عندما تكون مؤشرات الوضع الوبائي جيدة، فإن ذلك يشجع صاحب القرار على التخفيف من الإجراءات والسماح بعودة قطاعات مختلفة"، مضيفاً أن "وجود وضع وبائي مستقر يشكل تحديا أكبر للحفاظ عليه والإبقاء عليه".

 

جي بي سي نيوز

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