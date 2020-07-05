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القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية القُمر المتحدة الرئيس العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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