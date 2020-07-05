بيروت.. إصابة 4 محتجين في اشتباك مع حرس وزير (شاهد)

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جي بي سي نيوز:- اشتبك محتجون لبنانيون بالأيدي، الجمعة، مع عناصر من حرس وزير الطاقة ريمون غجر، في أثناء وجوده مع وفد عراقي رفيع في أحد المطاعم الشهيرة، وسط العاصمة بيروت.

وعمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف 4 جرحى أصيبوا برضوض وكدمات في صفوف المحتجين، بعد أن مُنِعوا من الاقتراب إلى طاولة وزير الطاقة، حسب مراسل الأناضول.

ووفق المصدر ذاته، وقعت الاشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن، في أثناء العشاء الذي أقيم على شرف الوفد العراقي الذي حضره عدد من الشخصيات.

والخميس، وصل إلى بيروت وفد عراقي يضم وزيري النفط إحسان عبد الجبار والزراعة محمد كريم جاسم، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، لعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين.

وأطلق المحتجون شعارات مندّدة بالأوضاع المعيشيّة والاجتماعيّة التي تخيّم على البلاد، وعبروا عن رفضهم لتناول الوزير العشاء في مطعم فاخر، في الوقت الذي يعاني فيه معظم اللبنانيين أوضاعا معيشية صعبة.

وردّدوا هتافات مثل "ثورة"، و"طفوا (أطفئوا) بيوت الزعماء وضووا (أضيئوا) بيوت الناس"، و"الناس ما معها تاكل وانتو ضاهرين تتعشوا برّا" (الناس ليس باستطاعتها تناول الطعام وأنتم تتناولون الطعام في الخارج).