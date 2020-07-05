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من الجوف.. طفل يبكي فرحًا لسماع اسمه عقب زراعة قوقعة له

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فيديو من الجوف.. طفل يبكي فرحًا لسماع اسمه عقب زراعة قوقعة له من الجوف.. طفل يبكي فرحًا لسماع اسمه عقب زراعة قوقعة له
"السبيلة": تمت زراعة 75 قوقعة منذ افتتاح المركز لفئات عمرية مختلفة

فيديو من الجوف.. طفل يبكي فرحًا لسماع اسمه عقب زراعة قوقعة له

عاش "حاكم" الطفل السعودي لحظات بكاء، لكن هذه المرة ليست حزناً بل فرحاُ بسماع اسمه، بعدما تمت زراعة قوقعة له في مركز زراعة القوقعة بصحة الجوف.

وأوضح رئيس مركز القوقعة بصحة الجوف، استشاري جراحة الأذن وأعصاب الأذن الدقيقة وقاع الجمجمة الدكتور ربيع السبيلة، أنه منذ افتتاح مركز القوقعة بالجوف، عام 2016 تم زراعة 75 قوقعة، بتجهيز طاقم طبي متكامل.

وأضاف الدكتور "السبيلة" أن العمليات تمت بنجاح لفئات عمرية مختلفة، ويأتي ذلك بدعم من أمير منطقة الجوف ونائبه، وبدعم من وزير الصحة، وبمتابعة من قبل مدير الشؤون الصحية بالجوف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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