خبراء أميركيون يشيدون بالإجراءات الاردنية في مواجهة آثار كورونا

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جى بي سي نيوز :- أشاد خبراء اقتصاديون في جامعات ومراكز أبحاث أميركية مرموقة، بالإجراءات الحكومية والبنك المركزي الأردني لمواجهة الآثار المالية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وكتب ثلاثة خبراء في مقال نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أخيراً، حول إجراءات البنك المركزي والحكومة الأردنيّ للتصدي لانعكاسات الإغلاقات الاضطرارية سلبيا على الاقتصاد الوطني.

وتناول الخبراء في مقالتهم إجراءات عدّة دول في العالم من بينها الأردن، حيث أكد كُتّاب المقال؛ بروفيسور الاقتصاد في جامعة نورث وستيرن، وأليسون فاهي من مركز عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر J-PAL في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT)، ونثانيال غولدبيرغ من مؤسسة IPA لأبحاث الفقر في جامعة يال بأن البنية التحتيّة المتينة للاقتصاد الرقمي في الأردن مكنت الحكومة من التحول سريعاً للتداول الإلكتروني للأموال.

وأشاروا إلى أن التحوّل السريع الذي قام به البنك المركزي والحكومة مدعوما بتغييرات في التشريعات والأنظمة، عزّز من قدرة المواطنين والتجار خلال فترة الغلق على مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية عن بعد، وذلك في سياق التكيّف لمجابهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد.

ونوّه الخبراء بأن نجاح إجراءات التحوّل الاقتصادي الرقمي يبدو جلياً، مؤشرين على عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن الذي تضاعف خلال فترة الإغلاق، وتحديداً بين شهري شباط وأيار من هذا العام.

وأثنوا على النهج الإلكتروني الذي اعتمدته الحكومة في تقديم المعونة النقدية لعمّال المياومة المتضررين من عملية الإغلاق.

واكد المقال أن الأردن تمكّن من تحويل أزمة "كورونا" إلى فرصة ذهبية لاعتماد نظام الدفع والصرف الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بشكل دائم، من خلال ربطها بتقديم مزايا الحماية الاجتماعية للمواطنين.

واعتبر الخبراء أن هذه الإجراءات ساهمت في إيصال المعونة لمستحقيها بشكل فعال وبطريقة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.

--(بترا)