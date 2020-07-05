"الصحة" تروي قصة حالة: هنا متسوق تهاون في لبس الكمامة والتعقيم فأصيب بكورونا

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قالت: يعاني سمنة مفرطة وحالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية

كشفت وزارة الصحة اليوم أن التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق تسببا في إصابة شخص يعاني من سمنة مفرطة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة ضمن رسالتها قصة حالة وعبر التقرير اليومي لتطورات كورونا في المملكة: إن المريض حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى -شفاه الله.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة