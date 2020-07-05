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متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود

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متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود
قال: معظم الحالات مستقرة وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة نصفهم فوق 60 عاماً

متحدث

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود.

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة: معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر.

وأوضح العبد العالي أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن.

وتابع: لو اجتمع 10 أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطون، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

وأوضح متحدث "الصحة" أنه متى ما كانت هناك حاجة في التوسع لعيادات #تطمن سيكون ذلك، وهي لا تخدم ساكني الحي القريب فقط.

وقال: من الاستفسارات التي تلقيناها: (مواعيد المستشفى، والأمراض المزمنة للكبد، ومدة الفيروس وتطوره وانتقاله).متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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