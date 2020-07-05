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أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

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أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

قلَّد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباطَ رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.

وشملت قائمة المرقين قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم أمير منطقة الرياض لهم التهنئة، متمنيًا لهم التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه؛ على الدعم والتوجيه.

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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