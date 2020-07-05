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التحقيق مع "البشير" في حساب سري للإنفاق على مصروفاته الشخصية

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التحقيق مع "البشير" في حساب سري للإنفاق على مصروفاته الشخصية التحقيق مع "البشير" في حساب سري للإنفاق على مصروفاته الشخصية
تحول له شهرياً 20 مليون دولار

التحقيق مع

حققت النيابة السودانية، اليوم (الأحد)، مع الرئيس المعزول عمر البشير، بشأن بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات نقلت "البشير" من محبسه في سجن ، إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كل الطرق المجاورة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت أن "البشير" يخضع للتحقيق حول حساب سري لرئاسة الجمهورية، أودع فيه 20 مليون دولار شهرياً لتصرف كنثريات لرئيس البلاد.

وأضافت أن هذا الحساب كشفته لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية مؤخرًا، وهي لجنة مختصة باسترداد الأموال من رموز نظام الإخوان البائد، ولديها نيابة خاصة.النيابة السودانية الرئيس المعزول عمر البشير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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