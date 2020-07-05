"المواصفات": علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستكون إلزامية.. 7 أغسطس

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الهيئة: إجراء يأتي استمراراً لجهود رفع معدلات السلامة في المنتجات المتداولة بالسوق

جددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تذكيرها للمصنعين والموردين عن قرب موعد الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات التوصيلات الكهربائية المصنعة محلياً أو المستوردة كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق السعودي. مشيرة إلى أن الإلزام بالعلامة سيبدأ في 7 أغسطس 2020 بمشيئة الله.

وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أن الإلزام بعلامة الجودة يهدف إلى رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة عن قرار مجلس إدارتها رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يكافؤها من العلامات المعترف بها في المملكة، بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث نشر القرار الجريدة الرسمية بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 07 فبراير 2020م.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة