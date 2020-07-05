الشرقية.. تعقيم 965 موقعاً وإزالة 4040 متراً مكعباً من الأنقاض

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نفذتها الأمانة بمشاركة 474 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ 965 موقعاً، بمشاركة 474 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت الأمانة 7625 طناً من النفايات، وأزالت 4040 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على السلامة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أمانة المنطقة الشرقية