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وتوقع رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر بمصر، علاء عاقل عودة جميع فنادق البحر الأحمر للعمل مجددا خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكن بنسب إشغال ضعيفة.

وقال علاء عاقل في تصريحات لوكالة "رويترز": "هناك 149 فندقا حصلوا على شهادة استيفاء الضوابط العامة للترخيص باستقبال الزائرين الصادرة من وزراتي السياحة والصحة، وتجري معاينة 49 فندقا آخر".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى توقف شبه تام لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

لكن تقرر في الآونة الأخيرة السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع الشهر الحالي.

وقال عاقل "مطار الغردقة استقبل في وقت سابق أول رحلة لاستئناف السياحة الخارجية من أوكرانيا".

وتابع المسؤول المصري "نتوقع تدفق رحلات من أوكرانيا وكازاخستان وبلجيكا خلال الشهر الجاري، على أن تعود السياحة الإيطالية لفنادق البحر الأحمر في شهر أغسطس/ آب والألمان في سبتمبر/أيلول بإذن الله".

ويبلغ عدد الفنادق المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر 252 فندقا بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة فندقية.

وتابع عاقل "بداية من مارس/آذار وأبريل/نيسان 2021 نتوقع عودة نسب الإشغالات بالفنادق إلى معدلاتها الطبيعية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11.9 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 525 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.