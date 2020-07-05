أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!

Print
يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز! يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!
استشهد بقصة امرأة أنجبت 9 وقال: إذا كانت رغبتها فلتتحمّل.. على الأزواج الرفق

يحرق المسكينة..

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى تنظيم الحمل وتَنْسيقه، موضحاً أن الحمل المتكرّر يرهق صحة المرأة، داعياً في هذا الصدد إلى الرفق بها، فصحة الزوجة وشبابها فائدة لها ولأسرتها وأولادها وزوجها.

وأفتى "المطلق"، في هذا الصدد، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج فتاوى على القناة عن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .

وأضاف: "إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه لدراسة أو وظيفة أو خدمة أمها المريضة في المستشفى أو في غيره، تريد خدمتها وترغب في تأخير الحمل فيجوز ذلك وإن شاء الله لها أجر".

وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".

ولفت "المطلق" الى أن "الحمل المتكرّر يحرق المرأة المسكينة، فالرفق طيب، شباب المرأة للزوج فلا ترهقونهم بالحمل والإنجاب المتكرر".

وأردف: "أنا أدعو أن الواحد ما يرهق زوجته، واستشهد بقصته مع امرأة أنجبت 9 أبناء، فالتفتّ إلى زوجها وقال له: ارفق بزوجتك دعها تأخذ بعد كل ولادة فرصة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوج أنها لا تسمع كلامه لرغبتها في الحمل المتكرر والإنجاب".

وأوضح، أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب، أما إذا كان من الأزواج فأنا أدعوهم إلى أن يرفقوا بزوجاتهم.

وخلص "المطلق"، إلى القول: "ينبغي للناس أن ينسقوا في بيتهم، فصحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها، والتدبير طيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ترسم الخطوط العريضة للاقتصاد العالمي وتحفّز النمو الاقتصادي والتنمية بالدول الأقل نموًّا

السعودية ترسم الخطوط العريضة للاقتصاد العالمي وتحفّز النمو الاقتصادي والتنمية بالدول الأقل نموًّا

بعد تقديمها مرشحًا.. لماذا السعودية أجدر من غيرها برئاسة منظمة التجارة العالمية؟

بعد تقديمها مرشحًا.. لماذا السعودية أجدر من غيرها برئاسة منظمة التجارة العالمية؟

"النهضة" تختتم حواراتها الوطنية حول المرأة السعودية باستعراض التوصيات

"النهضة" تختتم حواراتها الوطنية حول المرأة السعودية باستعراض التوصيات

بعد تقديمها مرشحًا.. لماذا السعودية أجدر من غيرها برئاسة منظمة التجارة العالمية؟

بعد تقديمها مرشحًا.. لماذا السعودية أجدر من غيرها برئاسة منظمة التجارة العالمية؟

شبكة عيون الإخبارية