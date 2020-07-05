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على 3 مراحل.. دعم مادي لأصحاب الحرف التراثية في مبادرة "لا توقف"

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على 3 مراحل.. دعم مادي لأصحاب الحرف التراثية في مبادرة "لا توقف" على 3 مراحل.. دعم مادي لأصحاب الحرف التراثية في مبادرة "لا توقف"
أطلقتها "نحن تراثنا" ضمن إستراتيجيتها.. و"العيدان": شكراً "بارع" و"حرفة"

على 3 مراحل.. دعم مادي لأصحاب الحرف التراثية في مبادرة

أطلقت الجمعية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، مبادرة "لا توقف" لدعم أصحاب الحرف التراثية.

وبين مدير عام الجمعية عبدالرحمن العيدان، أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية الجمعية نحو دعم الحرف والحرفيين والمهتمين بالتراث وترتكز على تقديم الدعم المادي لهم عبر ثلاث مراحل، حيث استفاد من المرحلة الأولى 100 حرفي من مختلف مناطق المملكة، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية وتشمل 150 مستفيداً.

وأفاد "العيدان" بأن المبادرة تأتي استشعاراً من الجمعية للحاجة المادية إلى الحرفيين والمهتمين بالتراث خلال فترة توقفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تزامناً مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع مبادرات الجمعيات الأخرى التي قدمت أنواعاً من الدعم لمختلف فئات المجتمع.

وقدم الشكر للجهات التي تعاونت مع الجمعية لتقديم قوائم الحرفيين المستهدفين، وعلى وجه الخصوص، البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" وجمعية حرفة وجمعيات أخرى جارٍ التعاون معها.الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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