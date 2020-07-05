أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

40 دورًا وظيفيًّا في 5 فئات.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر "سيوف"

Print
40 دورًا وظيفيًّا في 5 فئات.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر "سيوف" 40 دورًا وظيفيًّا في 5 فئات.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر "سيوف"
يُعنى بأعمال كوادره في المملكة ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية

40 دورًا وظيفيًّا في 5 فئات.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف" الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها.

ويعرف هذا الإطار الأدوار الوظيفية في كل فئة، وما يرتبط بها من مهام، وما تتطلبه من معارف ومهارات وقدرات؛ إذ تم إعداد هذا الإطار بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة الاحتياج الوظيفي لأعمال الأمن السيبراني في المملكة.

ويأتي إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف" ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر ذات العلاقة؛ حيث يعنى الإطار بأعمال ووظائف الأمن السيبراني في المملكة وفئاتها، وتعريف الأدوار الوظيفية لكل فئة، وتوصيف متطلبات كل دور وظيفي من حيث المهام والمعارف والمهارات والقدرات، كما يُعد دليلًا مرجعيًّا لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها واستقطابها وإدارتها وتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية في هذا المجال. وقد تم إعداد هذا الإطار من قِبَل الهيئة وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في عدد من الجهات الوطنية.

ويسهم الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني في بناء مصطلحات موحدة لتعريف الأدوار الوظيفية في مجال الأمن السيبراني، بما يحسّن التواصل وبناء المحتوى في أنشطة تأهيل وإدارة الكوادر المتخصصة في هذا المجال. كما يسهم أيضًا في مواءمة مخرجات التعلم لبرامج التعليم والتدريب مع المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للأدوار الوظيفية المختلفة في مجال الأمن السيبراني.

يُذكر أن الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف" يشتمل على 40 دورًا وظيفيًّا موزعة على 12 مجال تخصص و5 فئات وظيفية. ويعرف كل دور وظيفي بوصف يشمل المهام المطلوب أداؤها ضمن هذا الدور، وقائمة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لأداء تلك المهام.الهيئة الوطنية للأمن السيبراني سيوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

شبكة عيون الإخبارية