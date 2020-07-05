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بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي

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بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي
للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية وتصحيح الأوضاع المخالفة

بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي

نفّذت فِرَق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 275 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن زيارات الفِرَق التفتيشية شملت مختلف النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية في مناطق المملكة.

وبيّن "السنقوف" أن عدد الزيارات التي نُفّذت بالمنطقة الجنوبية بلغت 149 زيارة، و33 زيارة في المنطقة الشمالية و26 زيارة في منطقة جازان، و23 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و19 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و14 زيارة في منطقة الرياض، و11 أخرى في المنطقة الشرقية.

وأكد السنقوف أن فِرَق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة، وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التفتيش البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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