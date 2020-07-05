المدينة المنوّرة.. 2487 جولة رقابية تنتهي بـ 742 إشعاراً ومخالفة

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خلال أسبوع.. نفّذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفّذت منطقة أمانة المدينة المنوّرة، الأسبوع الماضي، 2487 جولة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت.

وأسفرت عن تحرير 742 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 37 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وإغلاق 91 منشأة، وسحب 225 عينة من الأغذية للتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري، فيما أتمت الفرق الميدانية 18 جولة إصحاح بيئي، وتعقيم وتطهير 42 موقعاً.

كما نفّذت البلديات 427 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، ورفع 31324 طناً من المخلفات المنزلية، وإزالة 11081 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

وتُكثف أمانة المدينة المنوّرة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والإصحاح البيئي لمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، إضافةً لمضاعفة جولاتها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.أمانة المدينة المنوّرة