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مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر

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مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر
خلال جولة الفرق الرقابية وطبقت الأمانة لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر

ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر.

وأبان رئيس البلدية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية خلال جولاتها على محال بيع التبغ ضبطت كميات من منتجات التبغ بلغت 512 كيلو جراماً وتمت مصادرتها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد المالكي، أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصاً من الأمانة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، إلى التواصل مع رقم البلاغات الموحد 940.أمانة العاصمة المقدّسة منتجات التبغ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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