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شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

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مشاركة بدعم من وزارة الداخلية وجهات أخرى.. و"أبوزيد": نصائح وإرشادات وتباعد

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

شارك 50 متطوعاً ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، بالواجهة البحرية.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن الفرق التطوعية توجد بهدف استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة عمر المرامحي.

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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