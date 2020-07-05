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بلد عربي يتصدر عالميًّا في نسبة الزيادة بوفيات كورونا الأسبوع الماضي

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بلد عربي يتصدر عالميًّا في نسبة الزيادة بوفيات كورونا الأسبوع الماضي بلد عربي يتصدر عالميًّا في نسبة الزيادة بوفيات كورونا الأسبوع الماضي
دراسة جديدة: سجلت 12 حالة وفاة خلاله.. أي بزيادة قدرها 240%

بلد عربي يتصدر عالميًّا في نسبة الزيادة بوفيات كورونا الأسبوع الماضي

أظهرت دراسة جديدة قام بها موقع "corona.ps"، أن فلسطين تَصَدّرت قائمة دول العالم، خلال الأسبوع الماضي؛ من حيث نسبة زيادة عدد الوفيات جراء .

وأظهر الموقع أن فلسطين سجلت 12 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 240%.

ووفق " اليوم"، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 4250 إصابة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات بحسب آخر البيانات، 19 حالة.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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