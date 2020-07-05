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زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. "كاني ويست" يتحدى ""

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زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. "كاني ويست" يتحدى "ترامب" زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. "كاني ويست" يتحدى ""
قال عبر تويتر: علينا تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا

زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية..

أعلن زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مغني الراب كاني وست، "صديق" عائلة الرئيس دونالد ، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية ومنافسته له على هذا المنصب في نوفمبر المقبل.

وأعلن المغني الذي يُعتبر من أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحدٍّ واضح للرئيس الأمريكي ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على تويتر: "علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان "وست" جادًّا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من موعدها المقرر في الثالث من نوفمبر، أو ما إذا كان قد قدّم أي وثائق رسمية.

ووفق " اليوم" لم ينتهِ بعدُ الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

ولم يذكر المنتج الثري البالغ من العمر 43 عامًا أي تفاصيل إضافية.

وكان زوج نجمة تلفزيون الواقع كارداشيان، قد احتل عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل حول العبودية ودعمه للرئيس الجمهوري ترامب الذي لا يتمتع بشعبية إطلاقًا في أوساط الراب.

وزار "وست" وزوجته كارداشيان ترامب في البيت الأبيض عام 2018. وفي مقابلة في العام التالي، أوضح أن دعمه لترامب كان حيلة لإبعاد الديمقراطيين وتمهيد الطريق لخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض.

وقال في هذه المقابلة التي أجريت في برنامج "بيتس 1 شو" لموقع "أبل ميوزيك": "ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة".

وفي نهاية يونيو الماضي، أصدر "وست" مقطوعة بعنوان: "اغسلنا بالدم" (ووش إس إن ذي بلاد) مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة مؤخرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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