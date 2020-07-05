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شمس ساطعة.. "المسند": أجواء حارة والأمطار والبوارح تتشكلان هنا

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شمس ساطعة.. "المسند": أجواء حارة والأمطار والبوارح تتشكلان هنا شمس ساطعة.. "المسند": أجواء حارة والأمطار والبوارح تتشكلان هنا
تحدّث عن سماءٍ صافية فيما توقّعت "الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً جنوباً

شمس ساطعة..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية حارة تشهدها المملكة في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الأحد سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء صيفية حارة في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكّل فوق قمم جبال السروات في #عسير #الباحة وشرق #جازان".

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في شمال حوض الخليج العربي، خاصة في #الكويت".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً لرياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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