الحكومة اليمنية تُقِرُّ تعديلًا على بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج

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على ضوء المستجدات الجديدة والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى

أقرت الحكومة اليمنية تعديل بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج، على ضوء المستجدات الجديدة، وبالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أخرى عقب العودة التدريجية من الإغلاق الكامل عقب جائحة كورونا.

وألغت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد والتابعة للحكومة، إلغاء شرط فحص البي سي آر، لتسهيل عودة العالقين عبر المنافذ الجوية؛ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجاء اتخاذ القرار خلال اجتماع للجنة الليلة عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وأقرت فيه الاستعاضة عن فحص البي سي آر بالفحص الحراري.

وفي الاجتماع أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي، أن عمليات الإجلاء مستمرة إلى حين معالجة وضع جميع العالقين في مختلف الدول، والتي ترتبت عن تفشي وباء كورونا المستجد.اليمن