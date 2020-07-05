الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا

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7 حالات إصابة بالفيروس بلا أعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس في الرابع من يوليو مقابل ثلاث حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن ستاً من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين حالتَي إصابة جديدتين، ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين سبع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن أربع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول السبت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيس 83553 حالة.الصين فيروس كورونا الجديد