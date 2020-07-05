أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هدير التنين .. سكان القرى طاردوا المجهول لكشف سر الصوت المرعب

Print
فيديو هدير التنين .. سكان القرى طاردوا المجهول لكشف سر الصوت المرعب هدير التنين .. سكان القرى طاردوا المجهول لكشف سر الصوت المرعب
الشرطة الصينية تفرقهم وتوقف مروجي الشائعات .. والخبراء يفسرون

فيديو هدير التنين .. سكان القرى طاردوا المجهول لكشف سر الصوت المرعب

مثلما تفعل كل شعوب العالم عندما تواجه مجهولاً مخيفًا تعجز عن تفسيره، لجأ سكان قرية صينية إلى الأساطير والخرافات، معتبرين أن الصوت المرعب الذي يسمعه الجميع، هو "هدير تنين" مخيف، فتجمعوا بالمئات للبحث عنه، حتى اضطرت السلطات إلى التدخل وتفريقهم، ليكشف الخبراء أصل الحكاية.

واقعة غريبة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت الواقعة الغريبة يوم 20 يونيو الماضي، حين سمع سكان القرى بمقاطعة قويتشو جنوبي غرب الصين، أصواتًا عالية مرعبة تملأ الأفق، وعلى الفور توافد آلاف القرويين على قمة جبل بضواحي مدينة شيوشوي، للبحث عما يعتقدون أنه "مخلوق غامض" وربما " تنين"، حيث بدت الأصوات الصاخبة وكأنها هدير التنين.

تجمع السكان

ويظهر الفيديو الذي التقطه بعض السكان، وتداولته مواقع التواصل بالصين، السكان المحليين يتجمعون في المنطقة بينما يستمعون باهتمام إلى الصوت، وفجأة يصيح بعض السكان "إنه هدير .. إنه هدير".

واضطر المسؤولون المحليون إلى وضع حواجز على الطرق لمنع الناس من التجمع أثناء إرسال فريق من الخبراء.

تنين أم نمر؟

فقد أرسل مسؤولو مقاطعة قويتشو فريقًا من الخبراء إلى المنطقة للتحقيق من مصدر الصوت الغريب، بعد أن أصبحت مقاطع الفيديو منتشرة على الإنترنت، وتثير حالة من الجدل والكثير من الإشاعات.

وعن تفسير الصوت، زعم بعضهم أن مصدره "تنين"، وهو كائن خرافي في الأساطير الصينية، بينما قال آخرون إنه هدير نمر.

علماء الحيوان

وكشف علماء الحيوان، أن مصدر الصوت هو نوع من طيور السمان، يتميز بأرجل صفراء.

ويحدث هذا الصوت خلال موسم التزاوج، حين تصدر الإناث أصواتًا متكررة كنغمة عالية الصوت يمكن سماعها من مسافة تصل إلى 100 متر.

وأكد بعض سكان القرى ما ذهب إليه الخبراء، حين تتبع عشرات القرويين الصوت إلى حقل ذرة وطاردوا طائرًا أصفر، له ذيل قصير.

قالت الشرطة المحلية إنها احتجزت نحو أربعة من السكان لنشرهم شائعات على الإنترنت، تزعم أن الصوت كان أزيز تنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد كورونا والطاعون.. ظهور حمى الضنك فى الصين "فيديو"

بعد كورونا والطاعون.. ظهور حمى الضنك فى الصين "فيديو"

فيديو "أكلوا المرموط" السبب وراء ظهور الطاعون في الصين

فيديو "أكلوا المرموط" السبب وراء ظهور الطاعون في الصين

"بيتنا هيتحجز عليه" .. مى حلمى تنهار بسبب محمد رشاد.. فيديو

"بيتنا هيتحجز عليه" .. مى حلمى تنهار بسبب محمد رشاد.. فيديو

اليوم - اجتماع مجلس الأمن الآن عبر الفيديو كونفرانس لبحث الأوضاع في ليبيا

اليوم - اجتماع مجلس الأمن الآن عبر الفيديو كونفرانس لبحث الأوضاع في ليبيا

شبكة عيون الإخبارية