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الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض

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الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض.

1- الرئيس الأمريكي يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض.

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2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد.

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3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة.

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4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا.

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6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا.

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7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة.

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8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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