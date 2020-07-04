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استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري .. بعثة الاتحاد تطير إلى عسير

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استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري .. بعثة الاتحاد تطير إلى عسير استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري .. بعثة الاتحاد تطير إلى عسير

استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري .. بعثة الاتحاد تطير إلى عسير

يغادر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الأحد إلى منطقة عسير استعدادًا لإقامة معسكر تحضيري خلال الفترة من 5 - 25 يوليو الجاري.

ويتقدم بعثة الفريق المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حامد البلوي، والجهاز الإداري، والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والجهاز الطبي، واللاعبون:

عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، زياد الصحفي، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، حمدان الشمراني، أحمد عماد، طارق عبد الله، سعود عبد الحميد، عبد المحسن فلاتة، مهند الشنقيطي، عبدالله العمار، كريم الأحمدي، جوناس سوزا، عبدالإله المالكي، خالد السميري، أنيس البدري، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو، بوني، هارون كمارا، عبدالرحمن الغامدي، عبدالعزيز العرياني، محمد الثاني، علي الراعي، يونس عبدالواحد، محمد أبوعصيدة، رغدان سامر.الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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