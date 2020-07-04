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اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

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الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي
شدَّدت على تفعيل فِرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول

الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

وجَّهت اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.

وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.

ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.

وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.منخفض جوي اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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