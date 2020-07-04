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تسجِّل 1324 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و79 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 1324 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و79 حالة وفاة تسجِّل 1324 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و79 حالة وفاة
ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 20103 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 1324 إصابة إيجابية جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت خروج 413 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 74035 حالة، من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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