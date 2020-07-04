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السفير البريطاني يوضح أسباب عدم إدراج الأردن على "قائمة الدول المستثناة"

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جى بي سي نيوز :- أوضح السفير البريطاني في عمّان إدوارد أوكدن، أسباب عدم إدراج الأردن على قائمة الدول المستثناة من الدليل الإرشادي الصادر عن السلطات الصحية أو اجراءات الحجر الالزامي ل 14 يوماً لمن يصلون إنجلترا على الرغم من تدني نسبة الإصابات بالأردن.

وقال السفير عبر صفحته على "تويتر" يوم السبت، إنّه لم يتم استثناء أيّ دولة في المنطقة، موضحاً أنّ القرار البريطاني تحكمه عوامل عدة بينها الوضع الوبائي في الإقليم وإعادة فتح الأردن لحدوده.

وأشار السفير إلى أن بلاده ستراجع عوامل قرارها "مجتمعة" بشكل أسبوعي.

يذكر أنّ وزارة النقل البريطانية، أعلنت الجمعة، إعفاء القادمين من 59 دولة من إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأفادت الوزاة في بيان، أن القادمين من تلك الدول، لن يخضعوا للحجر الصحي لدى وصولهم إلى بريطانيا، إن كانوا لم يزوروا خلال الأسبوعين الأخيرين بلدا آخر خارج لائحة الدول المعفية.

وفي 8 حزيران الماضي، بدأت بريطانيا فرض حجر صحي على الوافدين إليها من الخارج. 

جي بي سي نيوز

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