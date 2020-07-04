أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الباحة": المسعفون والمتطوعون والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار "غابة رغدان" وجوامع المنطقة

Print

صرَّح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بمتنزه غابة رغدان شارك في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأضاف "الزهراني": "توجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع الرجالية والنسائية بدعم وتوجيه من المدير العام للهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي. وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة استمرارًا وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى"‏.

وأردف "الزهراني": "‏حرص المسعفون والمتطوعون والمتطوعات على سلامة زوار ومرتادي متنزه غابة رغدان والجوامع في المنطقة لصلاة الجمعة. وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات، والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين، ونقل مَن يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية، وقياس العلامات الحيوية للحرص على سلامة الجميع، بقيادة مدير القيادة الميدانية ومدير إدارة التطوع".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يسعى ضمن جهوده الدائمة ووجودهم المستمر، من خلال الخطط المعدة لذلك بالأماكن الحيوية والمرافق السياحية، ووجود المراكز الإسعافية بمحافظة المنطقة كافة، لتلبية النداء سريعًا عند الحاجة من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997، أو تطبيق "أسعفني" على الأجهزة الذكية.

الهلال الأحمر الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

شبكة عيون الإخبارية