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نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

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عبر طائرة إخلاء طبي أردني

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

نقلت طائرة إخلاء طبي أردنية، الطفل "كنان علاء الدين الحسن" (4 سنوات) من حائل إلى مدينة الحسين الطبية بعمّان الأردنية، وذلك إثر إصابته بعد تعرضه للسقوط بإحدى الآبار بحائل.

وكانت عائلة "كنان" ناشدت ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقله من للأردن لتلقي العلاج هناك.

ووجّه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء الطفل "كنان"، وبعد تنسيق الجهات المعنية في البلدين الأردن والسعودية، تم أمس الجمعة نقل الطفل من مطار حائل الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي بعمّان.

وعبّر ذوو الطفل عن شكرهم للملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية، فيما عبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية على ما قدموا لهم من تعاون وتعامل حسن ومتابعة مستمرة لحالة طفلهم، كما قدموا شكرهم لجميع منسوبي وزارة الصحة بالسعودية على تفاعلهم واهتمامهم بحالة المريض وتجاوبهم وتواصلهم مع أسرة الطفل.

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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