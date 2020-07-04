خطة التدريب الصيفي لـ"تعليم المخواة" تستهدف أكثر من 3500 معلم ومعلمة

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تهدف إلى رفع كفاءتهم وتأهيلهم بما ينعكس على تحسين الأداء وزيادة الفاعلية

اعتمد مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق، خطة التطوير المهني الصيفي عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والتي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى الثاني من ذي الحجة.

وقد تضمنت الخطة أكثر من ٣٠ برنامجًا تدريبيًا من أبرزها: الاختبارات الوطنية والدولية، تأهيل قيادات المستقبل، الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في التعليم، التعليم والتعلم وفق منحى STEAM ، الحد من التنمر بين الطلبة في المدارس، استراتيجيات تعليم ذوي صعوبات التعلم، الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في العملية التعليمية ومهارات تصميم الحقائب التدريبية، القيادة وفق رؤية ٢٠٣٠ وقيادة التعلّم، معالجة الضعف القرائي وتنمية مهارات الاستيعاب وبناء المبادرات وبناء الحقائب التدريبية، ومقدمة في التدريب وأخلاقياته، الكشف المبكر للأطفال المعرضين للإساءة والإهمال، التقويم من أجل التعليم وبرنامج إبداعي في آيبادي، إضافة إلى عددٍ من الفعاليات والورش التي تتعلق ببناء المواطنة والأمن السيبراني.

وبيّن مدير تعليم المخواة أن البرامج تستهدف أكثر من ٣٥٠٠ معلم ومعلمة من منسوبي ومنسوبات تعليم المخواة، وهي متاحة لكل الراغبين في الاستفادة منها من المعلمين والمعلمات من خارج الإدارة وتقدم عبر التطبيقات المختلفة التي أتاحتها التقنية الحديثة.

وبيّن "الجالوق" أهمية التدريب الصيفي كأحد التوجهات الريادية الحديثة لوزارة التعليم، والتي تهدف إلى التطوير المهني ورفع كفاءة الممارسين للعمل التعليمي وتمهيرهم بما ينعكس على تحسين الأداء وزيادة الفاعلية؛ تحقيقًا للتوجهات الحديثة التي تركز على رفع نواتج التعلم.

وقال: إن هذه البرامج يقدمها نخبة من الكفاءات الإشرافية المتميزة مُهيبًا بكل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالتسجيل والاستفادة من هذه البرامج التدريبية النوعية.تعليم المخواة