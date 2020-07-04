الأردن : 3 اصابات بفيروس كورونا و6 حالات شفاء

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جى بي سي نيوز :- أشار الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء، السبت، إلى أنّ الوضع الوبائي الحالي ما زال ضمن مستوى معتدل الخطورة

وأعلنت وزارة الصحة في الإيجاز عن تسجيل (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة.

وأوضحت الوزارة، أنّ الحالات الثلاث هي لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان من جنسيّة أخرى، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1150) حالة، وفق الإيجاز.

وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد وصلت إلى (6) لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

كما أجري (6650) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (415385) فحصاً.

وأكّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.

كما دعت إلى استخدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.