بدء استعمال الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي في الاردن

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الإسوارة الإلكترونية بدأ استخدامها السبت، في الحجر المنزلي بعد خروج الخاضعين للحجر الصحي من الأماكن المخصصة لذلك، والذي تبلغ مدته 14 يوماً.

وأضاف : أن "الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من فعالية الحجر المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته وتنفيذه"، علماً أن مدة الحجر المنزلي هي 14 يوماً أيضاً"، وهو إجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفق المملكة .

ويخضع القادمون للأردن إلى حجر صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان، وأماكن حجر عام في منطقة البحر الميت أنشئت خصيصا لتلك الغاية.

الإسوارة الإلكترونية تقنية تستخدم في ضبط المحجور عليهم للتأكد من التزامهم بالحجر، ومرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها.