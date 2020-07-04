أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بدء استعمال الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي في الاردن

Print
بدء استعمال الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي في الاردن بدء استعمال الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي في الاردن

جى بي سي نيوز :- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الإسوارة الإلكترونية بدأ استخدامها السبت، في الحجر المنزلي بعد خروج الخاضعين للحجر الصحي من الأماكن المخصصة لذلك، والذي تبلغ مدته 14 يوماً.

وأضاف :  أن "الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من فعالية الحجر المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته وتنفيذه"، علماً أن مدة الحجر المنزلي هي 14 يوماً أيضاً"، وهو إجراء احترازي في ظل انتشار المستجد ، وفق المملكة . 

ويخضع القادمون للأردن إلى حجر صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان، وأماكن حجر عام في منطقة البحر الميت أنشئت خصيصا لتلك الغاية.

الإسوارة الإلكترونية تقنية تستخدم في ضبط المحجور عليهم للتأكد من التزامهم بالحجر، ومرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

شبكة عيون الإخبارية